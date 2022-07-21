حظك اليوم برج الثور الجمعة 22-7-2022 عاطفيا ومهنيا

وجهت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، عدة نصائح لمولود برج الثور اليوم، فيما يتعلق بتوقعات الأبراج الفلكية، على الصعيدين العاطفي والمهني، قائلة إن الشمس موجودة اليوم في منزل العلاقات، وسوف تمنحك إصرارا كبير، كما تساعدك على التقدّم بخطى واثقة فى مشروعاتك وخططك للمستقبل، وتحصل على كلمات المدح من المحطين بك فى محيط العمل.

وعلى الصعيد العاطفي، أكدت عبير فؤاد، أن القمر موجود اليوم الجمعة بمحور ببرجك، مما يمنحك سحرا وجاذبية ولباقة ولطف فى تعاملات العاطفية مع من تحب أو شريك حياتك، كما أنه سوف يدفعك للاقتراب ممن تحب بثقة، وإذا كنت خاليا على الصعيد العاطفي قد تجد من يقدر قيمتك ويعرفها، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج، عبير فؤاد، اليوم الجمعة، عن الوضع الفلكي الخاص لبرج الثور، أن القمر ببرجك، وهذا سوف يمنحك سحرا ويدفعك للاقتراب ممن تحب بثقة، وإذا كنت خاليا عاطفيا، قد تجد من يقدر قيمتك ويعرفها.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

كشفت فؤاد، عن توقعاتها الخاصة بـ حظك اليوم لمولود برج الثور اليوم الجمعة، مؤكدة أن الشمس في منزل العلاقات اليوم، وهى سوف تمنحك إصرارا وتساعدك على التقدّم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المدح.