العلمين الجديدة تستضيف أول بطولة بادل في الساحل الشمالي بمشاركة 100 فريق

اختتمت بطولة بورتو بادل المفتوحة التي أقامتها «بورتو سبورتس للاستثمار الرياضي» في بورتو جولف على مدار 4 أيام خلال الفترة من 13 -16 يوليو، بالتعاون مع مصر بادل تور Egypt Padel Tour وشارك فيها 100 فريق.

وتعد بطولة بورتو بادل تنس المفتوحة أكبر بطولة أُقيمت للعبة في الساحل الشمالي، وتنافس فيها 100 فريق للحصول على جوائز بقيمة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى جوائز أخرى عينية عبارة عن ساعات ذكية وسماعات مكبرة.

فوز يوسف خميس ويوسف حسام بالمركز الأول

وفاز بالمركز الأول يوسف خميس، يوسف حسام، فيما احتل المركز الثاني عمر طارق، شريف مخلوف، من بين 100 فرقة شاركت في مختلف مراحل التصفيات الخاصة بالبطولة التي أقيمت على 4 ملاعب.

بمشاركة 100.. فريق المدن الجديدة تختتم فعاليات أكبر بطولة بادل في الساحل الشمالي

من جانبه أعرب الدكتور حسني هاني عمر، الرئيس التنفيذي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، والإقبال الهائل من المشاركين، والحضور المكثف في جميع مراحل التصفيات، لافتا إلى أن تنظيم هذه البطولة يأتي بالتزامن مع مرور عام على تأسيس بورتو سبورتس للاستثمار الرياضي، التي تسعى لدعم القطاع الرياضي وزيادة الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب، مؤكدا حرص المجموعة على تقديم خدمات وأنشطة متميزة لزوار الساحل الشمالي ومدينة العلمين بشكل خاص، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء الإجازات على الشواطئ المختلفة.

حسني: سعداء بالنجاح الذي حققته البطولة والإقبال الهائل من المشاركين

ووجه الدكتور حسني التهنئة للفرق الفائزة في المسابقة، متمنيا لهم دوام النجاح، مؤكدا على أن البطولة تعد وجهة سياحية رئيسية متميزة لرواد المدن الساحلية لقضاء عطلات مميزة يتوافر فيها جميع عوامل الراحة والرفاهية.