أخبار حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.. مصرع 28 وإصابة 73 آخرين

حوادث مأساوية شهدتها عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتسطر أسماء الكثير من الأبرياء في حلقة جديدة من مسلسل «نزيف الأسفلت» التي أسفرت عن مصرع 28 شخصاً وإصابة 73 آخرين، كان لمحافظة المنيا فيها نصيب الأسد حيث شهدت عدة حوادث بشعة تسببت في مصرع العشرات من محافظتي أسيوط والمنيا لتضج مستشفياتها بجثث الموتى، ويؤرق أهاليها بصرخات أهالي الضحايا في مشهد مأساوي أبكى الجميع، ثم مصرع طفلين في حادث مأساوي بعدما دهستهم سيارة طائشة أثناء لهوهم في أحد الشوارع بمحافظة بورسعيد.

مصرع 23 وإصابة 33 في حادث أتوبيس المنيا

بدأ اليوم بحادث أتوبيس المنيا المروع الذي أبكى عشرات الأسر، حيث لقي 23 شخصاً مصرعهم وأصيب 33 آخرين من محافظتي أسيوط وسوهاج، في حادث تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل ثقيل بمقطورة، أمام قرية البرشا بمركز ملوي، حيث اصطدم الأتوبيس الذي كان محملاً بالركاب من محافظة سوهاج ومتجهاً للقاهرة، بالسيارة النقل أثناء توقفها على جانب الطريق لتغيير الكاوتش بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات محافظة المنيا الجامعية والعامة.

إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة بملوي

لم تمر سوى ساعات قليلة على حادث أتوبيس المنيا، حتى شهدت محافظة المنيا حادثاً آخر، حيث أصيب 14 عاملاً، بينهم حالات خطرة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مصنع السكر بمركز ملوي جنوبي المنيا، وجرى نقل المصابين لمستشفى ملوي المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة شخص في حادث تصادم بالمنيا

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة على الطريق الصحراوي المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة، واشتعلت النيران في السيارة بسبب شدة الاصطدام، مما أسفر عن إصابة سائق السيارة، حيث جرى نقله إلى مستشفى المنيا الجامعي، وإطفاء الحريق الذي تسبب في تفحم السيارة بالكامل.

مصرع طفلين وإصابة آخر في بورسعيد

لقي طفلان 5 سنوات و12 سنة، مصرعهما وأصيب طفل ثالث «شقيق الأول» 10 سنوات، في حي «الزهور» بمدينة بورسعيد بعدما دهستهم سيارة طائشة، فيما تم ضبط سائق السيارة، وجرى نقل الجثتين والمصاب لمستشفى الزهور، وإبلاغ الشرطة.

مصرع وإصابة شخصين في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين «موتوسيكلين»، بمركز الحامول، وتحديداً بمنطقة «غرب تيرة»، وجرى نقل جثمان المتوفي والمصاب للمستشفى.

إصابة 9 في انقلاب سيارة بطريق مطروح

شهد طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي الدولي، وتحديداً بالكيلو 30 وقوع حادث انقلاب سيارة بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وجميعهم أفراد أسرة واحدة من محافظة المنوفية، وجرى نقلهم لمستشفى مطروح العام.

إصابة شخصين في تصادم بالإسماعيلية

شهدت مدينة الإسماعيلية وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة وجرى نقلهما إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع مهندس في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

تسببت السرعة الزائدة في مصرع مهندس، إثر انقلابه بسيارته الملاكي في ترعة الإسماعيلية، أمام منطقة كساب بالقرب من مركز ومدينة القصاصين، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى التل الكبير المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

مصرع شخص وإصابة 7 في الإسماعيلية

لم تمر سوى ساعات قليلة، حتى شهدت محافظة الإسماعيلية حادثاً مأساوياً أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، حيث شهد طريق «الإسماعيلية - فايد» وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال على وصلة «أبو سلطان» بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، والمصابين لمستشفى جامعة قناة السويس، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

إصابة 5 في انقلاب سيارة بالبحيرة

وفي محافظة البحيرة، أُصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق المنوفية – مركز بدر، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.