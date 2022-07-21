خالد الجندي يوضح سر تفسيره القرآن الكريم بالعامية

قال الدكتور الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن لديه قناة على «يوتيوب» تسمى المعنى الثاني، وينزل عليها فيديوهات تشرح معاني القرآن باللغة العامية، مبينا أنه يركز على الشرح بالعامية، لتوصيل الشروحات إلى مختلف الأشخاص.

معاني القرآن الكريم

أضاف «الجندي» خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، على فضائية «DMC» مساء اليوم، أن الله قال في القرآن الكريم في سورة البقرة، «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ»، متابعا: «كأن الأية يدمغه دي، يعني يدمغ الشيء يعين الضرب على أصل الشيء فيذهبه أو يزيله ولكن البعض من جهله، لم يفطن سر استخدام مصطلح الدمغ بدل الإزالة، وهذا للدلالة على أن القرآن يقضي على الباطل من أصله، والأصل هو الدماغ».

استدلال بوجود اللغة العامية

واصل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «بقول للهواة متهزرش مع أزهري، وإحنا مبنهزرش إحنا بنضحك بس، وعلى العموم عندنا الدكتور يحيى على يحيى المباركي، ده أستاذ علم الصوتيات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، بيقول في كتاب أثر اختلاف اللهجات العربية في النحو صفحة 26، إن أسباب تنوع اللهجات في اللغة العربية، قد يكون بسبب وجود لغة قديمة طال عهدها، تم أخذ مصطلحات منها، وبعدها ظهرت العامية بذاتها، وليس استكمال، وإن شاء الله إحنا مستمرين بتفسير القرآن الكريم بالمعنى الفصيح في حلقاتنا وفي على يوتيوب بالعامية».