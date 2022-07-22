لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام «آداب أسيوط» ومميزاتها

ينتظر طلاب الشهادة الثانوية عقب انتهائهم اليوم من أداء الامتحانات للقسم الأدبي وبعد استراحة قصيرة من تعب ومشقة للعودة مرة أخرى والتفكير في ظهور نتيجة الثانوية العامة والمجموع الحاصلين عليه والكليات المتاحة لهم للتفكير في التنسيق حسب رغباتهم ودرجات الكليات المختلفة في القبول.

الكثير من طلاب القسم الأدبي في الثانوية العامة يفكرون في الالتحاق بكلية الآداب جامعة أسيوط لكثرة أقسامها المختلفة وأهمية الدرجة العلمية منها.

أقسام كلية الآداب بجامعة أسيوط

تتنوع أقسام كلية الآداب بجامعة أسيوط للعديد من الأقسام من بينها قسم علم الاجتماع- قسم لغات شرقية- قسم علم نفس- قسم اللغويات التطبيقية – قسم لغة إنجليزية – قسم اللغة الفرنسية – قسم المكتبات كما يتضمَّنها برنامج الدراسات العليا للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه.

مميزات كلية الآداب

كما تعتبر كليات الآداب في جامعة أسيوط من الكليات النظرية السهلة والدراسة بها أربع سنوات ليست صعبة مثل باقي الكليات التي تحتاج إلى جزء عملي لطلاب الكليات الأخرى خارج القسم الأدبي وتمنح درجة الدبلوم في الأقسام السابقة للطلاب الدارسين بها.

الدرجة العلمية الممنوحة

تمنح كلية الآداب جامعة أسيوط لطلابها الدارسين بها وبأقسامها المختلفة داخل الجامعة من أقسامها علم الاجتماع- اللغات الشرقية – اللغة الفرنسية- اللغة الإنجليزية – اللغة العربية درجة الليسانس بعد التخرج ثم يؤهل حسب رغبة استكمال الدارس إلى الالتحاق بقسم الدراسات العليا أو الدبلوم تمهيدا إلى رسالة الدكتوراه.