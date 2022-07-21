عاجل.. مصرع طفلة غرقاً في عزبة «العناني طيبة» بالبحيرة

لقيت طفلة مصرعها غرقاً قبل قليل بناحية عزبة «العناني طيبة»، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الدلنجات العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق طفلة في ترعة عزبة «العناني طيبة»

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطاراً من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة لقيت مصرعها إثر غرقها في ترعة عزبة «العناني طيبة»، التابعة لذات المركز، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

التحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تُدعى «ريماس م. ز.»، 5 سنوات، إثر غرقها في الترعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية.