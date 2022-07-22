دراسة: نصف الأمريكيين يتوقعون اندلاع حرب أهلية قريبا

أفادت دراسة أمريكية أن ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية يتوقعون اندلاع حرب في السنوات المقبلة، فيما يعتبر 20% منهم أن العنف قد يكون مبررا لحماية الديمقراطية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا هيل» البريطانية.

الحرب الأهلية ستحدث قريبًا

وفي الدراسة، أفاد باحثون من برنامج أبحاث منع العنف بجامعة «ديفيس كاليفورنيا» ومركز أبحاث العنف في كاليفورنيا، أن 50.1% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم على الأقل يوافقون إلى حد ما على أن الحرب الأهلية ستحدث قريبا بينما عارض ذلك 47.8%، وأشاروا إلى أن نتائج الدراسة قد تشير أيضا إلى أسباب للقلق بشأن مستقبل الديمقراطية الأمريكية.

زعيم قوي

وتابعت الدراسة: «قال ثلثا المستجيبين إن هناك تهديدا خطيرا على الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال 90% تقريبا إنه من المهم جدا للولايات المتحدة أن تظل ديمقراطية». فيما اعتبر أكثر من 40% أن وجود زعيم قوي هو أكثر أهمية من وجود ديمقراطية.

وبحسب الدراسة، قال ما يقرب من 20% إنهم يوافقون بشدة على أن العنف قد يكون مبررا لحماية الديمقراطية، إذا لم يفعل القادة المنتخبون ذلك بينما قال أكثر من 15% إنهم يوافقون بشدة على استخدام العنف لإنقاذ أسلوب الحياة الأمريكي.