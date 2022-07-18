دبلوماسي: قمة جدة كاشفة للنوايا بين أمريكا والدول العربية المشاركة

وصف السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس بايدن وتصريحاتهما خلال قمة جدة «بالمبشرة»، لافتًا إلى أهمية القمة في كشف النوايا الأمريكية وتوجهات الدول العربية، موضحًا أن هذه المكاشفة هي جوهر القمة.

قمة جدة مهمة جدًا من حيث التوقيت والمحتوى

وأضاف «الشويمي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عاطف كامل في برنامج «هنا ماسبيرو»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن قمة جدة مهمة جدًا من حيث التوقيت والمحتوى، مؤكدًا ضرورة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدورها في تحقيق الأمن بالمنطقة التي تمر بحالة من عدم الاستقرار، فضلًا عما ستقدمه لدعم التنمية، لافتًا إلى حاجة الدول المشاركة إلى التنمية.

السعودية تدعم الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق رغبتها باستقرار أسعار النفط

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن قرار الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاج النفط 30%، سيساعد الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق رغبتها باستقرار أسعار النفط، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها العالم الآن بسبب أزمة الغاز الروسي.

ترقب للدور الأمريكي في تحقيق الاستقرار بالمنطقة بعد قمة جدة

ولفت «الشويمي» إلى توجه الأنظار الآن للدور الأمريكي في تحقيق الاستقرار في اليمن وسوريا وليبيا وحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، مؤكدًا عدم وجود استقرار بمنطقة الشرق الأوسط دون حل المشكلة الفلسطينية كما صرح الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتعامل مع المشكلات بهدف حلها لا التعايش معها.