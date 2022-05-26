قصة هابيل وقابيل تتكرر في أسيوط.. أخ يقتل شقيقه ونجله بسبب الميراث

تجرد أخ من كل مشاعر الإنسانية صباح اليوم الخميس، وعزم على قتل شقيقه ونجل شقيقه، بإطلاق النار عليهم من سلاح آلي في وسط الزراعات بعزبة سليم، قرية بني حسين، التابعة لمركز أسيوط بسبب خلافات على تقسيم الميراث، ما يعيد إلى الأذهان حادثة «هابيل وقابيل».

إخطار لمديرية أمن أسيوط بتفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، بلاغًا من مركز شرطة أسيوط، يفيد بمقتل شخصين بطلق ناري من سلاح إلى على أرض زراعية بعزبة سليم قرية بني حسين، التابعة لمركز أسيوط.

قوة الشرطة في مسرح الجريمة

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز أسيوط وسيارة الإسعاف إلى المكان محل البلاغ وتبين مقتل «ممدوح .ع ا»، ونجله «طارق .م.ع»، بطلق ناري، وأفادت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز أسيوط بأن الجريمة وقعت بسبب خلاف على الإرث بين شقيق المجني عليه، والذي قام بإطلاق النار على شقيقة وابن شقيقه طالب بكلية الصيدلة، ما أدى إلى وفاتهم في الحال.

يذكر الأهالي أن الأب ونجله الطالب بكلية الصيدلة يتمتعون بالأخلاق وحسن السمعة بين جيرانهم، ولكن خلافات الإرث بين الأشقاء كانت فاجعة لكثير من أهالي قرية بني حسين.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.