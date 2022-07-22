حملات لتوعية المواطنين بأهمية مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظات

نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عدة فعاليات للتوعية واستطلاعات رأي ومسح ميداني بعدد من قرى البرنامج المستهدفة ضمن الخطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة بشأن المشروع القومي الخاص بتطوير وتنمية القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع.

التعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات

وقالت الدكتورة مي عزت مصطفى، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية، إن الحملة تم من خلالها توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والتظلمات، وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء التي تساهم في ترشيد الاستهلاك وبالتالي التقليل في قيمة الفاتورة

مبادرة «حياة كريمة» تساهم في حل المشكلات التي يعاني منها المواطنون

وأشارت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه تم التنبيه والتوعية أيضا عن خطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية، لافتا إلى أنه تم عمل مسح ميداني أثناء تنفيذ مبادرة حياة كريمة للوقوف على المشكلات التي تقابل المواطنين لحلها وأيضا توعية الناس بأهمية تلك المبادرة التي ستساهم في حل كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون.

تحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا

من جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تعمل بكل طاقتها لإنجاز المبادرة الرئاسية وإنجاز ملف تطوير وتأهيل القرى المختارة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن حياة كريمة لأهلها ورفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتا إلى أن حملات التوعية التي تقوم بها الشركة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي والوصول لكل الفئات لتوعيتهم نحو أهمية ترشيد المياه، لافتا إلى أن المشروع القومي حياة كريمة جاء لتوحيد جهود الدولة من وزارات وهيئات معنية ومؤسسات مجتمع مدني والقطاع الخاص سعياً لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصري.

جارٍ أعمال التجارب لمشروع محطة رفع صرف صحي

وتابع أبو حلاوة الموقف التنفيذي لمشروع محطة رفع صرف صحي حنورة بمركز الحسينية والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100% وجارٍ أعمال التجارب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية والقائم على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.