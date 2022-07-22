سقوط ربة منزل من بلكونة منزل في طنطا.. حالتها الصحية غير مستقرة

سقطت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، في منطقة الجلاء بمدينة طنطا، من بلكونة منزلها بالطابق الثالث، في إحدى العقارات السكنية، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وحالتها الصحية غير مستقرة.

بلاغ بالواقعة

من جانبها حررت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، بلاغا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ، بسقوط ربة في العقد الرابع من العمر، من بلكونة إحدى الشقق السكنية، بمنطقة الجلاء بدائرة القسم.

تفاصيل الحادث

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين، سقوط ربة منزل تدعى بسمة وتبلغ من العمر 34 عاما، ومقيمة بمنطقة الجلاء، من بلكونة إحدى الشقق السكنية، بالطابق الثالث، وفي حالة صحية سيئة، تم نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها تكثف الأجهزة الأمنية في قسم ثان طنطا، من جهودها من أجل معرفة ملابسات الحادث ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف غموض الواقعة.