«التعليم» تتيح الاستعلام عن أرقام جلوس ولجان امتحان مدرسة الضبعة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية الاستعلام إلكترونيا عن موعد امتحان الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا للطاقة النووية بالضبعة بمطروح، التي ستجرى يومي الأحد والاثنين المقبلين 24 و25 يوليو الجاري، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الذين استوفوا الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الامتحان يجرى بمقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية، ويجب على الطلاب طباعة أرقام الجلوس والتوجه لمقر الاختبارات في المواعيد المحددة.

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس ومقرات اللجان وموعد الاختبار

- الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات.

- الدخول على رابط الاستعلام عن أرقام جلوس ومقرات اللجان وموعد الاختبار.

- كتابة الرقم القومي وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحافظة الميلاد.

- كتابة النوع.

-الضغط على «تسجيل دخول».

تفاصيل امتحان مدرسة الضبعة النووية

ونوهت الوزارة إلى أن امتحان مدرسة الضبعة النووية يعقد إلكترونيا من دور واحد فقط، ولا يُسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم، وتجري المفاضلة وفق المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار الإلكتروني، وترتيب الطلاب الناجحين في المرحلة الأولى تنازليا، لاختيار العدد المطلوب للمرحلة الثانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يحق للطالب الذي لم يقبل في الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج، موضحة أن شروط التقدم للامتحان أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد السن في أول أكتوبر 2022 عن 18 عاما، ولا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية عن 260 درجة لجميع المحافظات، وألا تقل درجات الطالب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.