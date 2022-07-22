إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

وقع قبل قليل حادث مروع بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، حيث انقلبت سيارة تومناية، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وورد إخطار إلي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص بينهم طفل ووالده مصابين بجروح جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

وجري الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بالكيلو 100 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون وتحرير محضر بالواقعة.

الانتقال إلي مكان الحادث

وتوجهت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة 7 أشخاص وجرى التعرف على هوية المصابين، وهم:

مرضي عربي عبدالرازق 45 سنة مقيم بأبو حمص، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

عماد شحاتة محمد 33 عاما مقيم بأبو حمص مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى.

محمد عماد شحاتة 8 سنوات، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى.

عبدالله مبروك عطية 25 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

عرفات علي سعيد 72 سنة بكسر في الحوض ونزيف في البطن.

خلود علي الحناوي 21 سنة مقيمة بدمنهور مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى.

وزة محمد حسن 42 سنة مقيمة بأبو حمص مصابة بكدمات وجروح متفرقة.

وتم إسعاف المصابين، ورفع حطام السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.