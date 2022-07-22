المتهمة بقتل زوجها بالإسماعيلية: مكانش قصدي.. كنت بعمل شغل البيت بالسكينة

ذكر مصدر أمني تفاصيل مقتل مدرس بالمعاش على يد زوجته في مركز تلا بالمنوفية، مشيرا إلى أن الواقعة بدأت وفق رواية الزوجة في التحقيقات بمشاجرة بين الطرفين، انتهت بقيامها بطعنه بطعنة نافذة أودت بحياته، مشيرا إلى أن المشاجرة حدثت بسبب خلافات حول مصروف المنزل وتطورت إلى أن وصلت للجريمة.

اعترافات زوجة قتلت زوجها في مركز تلا

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزوجة أشارت إلى أنها لم تقصد طعن زوجها بالسكين وكانت تقوم بأعمال المنزل وبيدها السكين فطعنته ولم تقصد قتله، مشيرا إلى أن أولادهما حاولوا حل الخلافات ولكن الأمور تطورت وتسببت الطعنة في مقتله.

القبض على زوجة قتلت زوجها بطعنة سكين في المنوفية

الجدير بالذكر، أن جريمة بشعة شهدتها قرية كفر العرب التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، كان ضحيتها مدرس بالمعاش، على يد زوجته، بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط الزوجة المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع مدرس بالمعاش على يد زوجته بطعنة نافذة في الصدر بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة ومعاينة مسرح الجريمة.