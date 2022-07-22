السيطرة على حريقين بمنزل ومحل دون خسائر بشرية في القليوبية

نجحت أجهزة الحماية المدنية والأهالي في السيطرة علي حريقين شبا في محل بطوخ ومنزل بكفر شكر دون خسائر في الأرواح، حيث اسفرا عن إصابة بسيطة في حريق كفر شكر

تحرر المحاضر اللازمة وتم نقل مصاب للمستشفى للعلاج وتولت الجهات المعنية التحقيق وامرت بندب المعمل الفني لبيان سبب الحريقين وملابساتهما وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية خطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المنية بالقليوبية بورود بلاغين بنشوب حريقين في طوخ وكفر شكر.

تفاصيل حريق طوخ

بالانتقال، تبين نشوب حريق نتيجة تسريب غاز بمحل فول وفلافل بشارع مصرف الحصة بجوار برج الزهراء بمدينة طوخ.

تم إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ والدفع بسيارة إطفاء طوخ، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي قبل وصول قوات الحماية المدنية دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح.

تفاصيل حريق كفر شكر

كما تبين نشوب حريق بسيط بمنزل مواطن بقرية البقاشين، وتم السيطرة عليه معرفة الأهالي، قبل وصول سيارات الإطفاء، وتبين وجود حروق بسيطة بأحد المواطنين الذين شاركوا في الإطفاء، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر المركزي وتم عمل اللازم، وحاليا بالمنزل وحالته مستقرة.

وتولت الجهات المعنية التحقيق بالقليوبية التحقيق في الواقعتين وتشكلت لجنة لفحصهما وبيان أسباب الحريقين وملابساتهما.