إصابة 6 في انقلاب سيارة وتصادم أخرى بدراجة بخارية بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية حادثي تصادم متفرقين أسفرا عن إصابة 6 اشخاص إثر انقلاب سيارة علي الطريق الزراعي بمركز قليوب وتصادم سيارة ودراجة بخارية في مركز بنها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الفني لفحص السيارات التي تسببت في الحادثين وبيان سببهما وملابساتهما وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.

تلقى اللواء غالب مصطفي مدير امن القليوبية إخطارا اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بوقوع حادثي تصادم علي الطريق الزراعي بمركز قليوب وطريق بنها ميت برة بمركز بنها.

تفاصيل حادث قليوب

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الزراعي اتجاه بنها بعد كوبري قليوب إثر انقلاب سيارة ملاكي.

انتقلت سيارة اسعاف، وتبين إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب الأدلة الجنائية لفحص الحادث وبيان أسبابه وملابساته والتحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.

تفاصيل حادث بنها

وتبين أن الحادث الثاني وقع على طريق بنها ميت برة بعد قرية دملو إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي، وانتقلت سيارتا إسعاف، وتبين إصابة شخصين، وجاري الاستعلام عن حالتهما لسؤالهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على السيارة والدراجة البخارية المتسببتين في الحادث.

فيما تمكنت أجهزة المرور بالمحافظة من إعادة الحركة المرورية على الطريقين الزراعي وبنها ميت بره في موقع الحادثين ورفع آثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية لمنع تعطيل مصالح المواطنين.