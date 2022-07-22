إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في مشاجرة بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة بالجسم ما بين جروح وكدمات، وذلك لوقوع مشاجرة بإحدى قرى مدينة سيدي غازي، بمحافظة كفر الشيخ، ونقلوا على أثرها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت جهات التحقيق.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء أشرف صلاح درويش مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة المباحث الجنائية بالمديرية، تلقيا إشارة من مدير مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وذلك لوقوع مشاجرة بإحدى قرى مدينة سيدي غازي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجاري معرفة ملابسات الواقعة من خلال ضباط الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن كفر الشيخ، والوقوف على خليفة إصابتهم، وإجراء التحريات الأولية حول الحادث.

المصابون بالمشاجرة

وتبين من خلال التقرير الطبي الأول، إصابة كلاً من ح . ع، 43 عاماً، مصاباً بجروح متفرقة بالوجه، وع . ع، 48 عاماً، مصاباً بجروح متفرقة بالوجه، وع . ع، 44 عاماً، مصاباً بجروح متفرقة بالوجه، وه .ع، اشتباه ما بعد الارتجاج، ويتلقون العلاج داخل المستشفى العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق بمعرفة ملابسات الواقعة.