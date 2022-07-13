إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقنا

أصيب 9 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في إحدى القرى التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، بسبب خلافات الجيرة وعلى أولوية المرور على أرض زراعية بالقرية.

إخطار مدير أمن قنا بمشاجرة «الشيخية»

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة 9 أشخاص، في مشاجرة بين عائلتي «سعيد» و«جاد»، بسبب خلافات على أولوية الطريق، بقرية «الشيخية» التابعة لمركز قفط جنوب قنا، فأمر على الفور بسرعة انتقال الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، والسيطرة على الأوضاع، وإعادة الهدوء إلى القرية، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات المختصة.

9 مصابين في مشاجرة بين عائلتي «سعيد وجاد»

وجاءت أسماء المصابين كالآتي:

- مصطفى جاد محمد، 35 سنة، مصاب بطلقات نارية في الساقين.

- أحمد نصر أحمد، 50 سنة، مصاب بطلقات نارية بالساقين.

- محمد محمد باشا، 35 سنة، مصاب بطلقات نارية بالساقين

- رأفت محمود أحمد، 62 سنة، مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى.

- أيمن سعيد محمد، 30 سنة، مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى.

- مروان حسني سعيد، 16 سنة، مصاب بطلقات نارية في الصدر والرأس.

- عماد محمد جاد، 23 سنة، مصاب بطلق ناري بالجانب الأيمن.

- محمد رفعت نصر، 23 سنة، مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى.

- منتصر نصر محمد، 50 سنة، مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.