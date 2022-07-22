تحرير 50 محضر تمويني وإعدام 44 كيلو لحوم غير صالحة في سوهاج

أسفرت حملة تموينية مكبرة شنتها إدارة التموين بمركز ساقلتة محافظة سوهاج، عن تحرير 40 مخالفة تموينية، وذلك في إطار ضبط الأسواق والسلع، وكذلك المرور على المخابز البلدية ومحطات الوقود.

المرور على محطات الوقود وشونة ساقلتة

مرت الحملة على محطات المواد البترولية لرصد أي مخالفات ومتابعة توافر المواد البترولية بمحطات الوقود كما تم المرور على شونة البنك الزراعي بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، التي تفتح أبوابها للمرة الثالثة هذا الموسم وتلاحظ خلال الحملة تواصل عمليات توريد الأقماح إلى الشونة وأن الشونة تعمل بكامل قوتها وأن كمية الأقماح الموردة لشونة مركز ساقلتة حتى الآن وصلت إلى 186 طنا ونصف الطن تقريبا.

كما تم المرور على المخابز البلدية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج ليتم تحرير 40 محضر إثبات حالة متنوع ما بين عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز والتي تصل عقوبته لإغلاق المخبز، حيث تم تحرير 5 محاضر غلق المخبز بالإقفال الحديدية دون أذن رسمي أو عذر قانوني وذلك في مواعيد العمل الرسمية لكل مخبز بلدي، كما تم أيضا تحرير عدد 12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتنوعت باقي المحاضر ما بين محاضر نقص أوزان الخبز الناتج من عملية الإنتاج بالمخبز البلدي، وعدم إعلان أسعار وعدم إعطاء البون للمواطن، وكذلك عدم نظافة أدوات المعجن وقد تم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 10 محاضر وإعدام 44 كيلو لحمة بالمراغة

كما تم تحرير 10 محاضر تموينية وإعدام سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز المراغة بسوهاج، ذلك بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري ومركز شرطة المراغة، حيث حرر 4 محاضر جنحه عدم إعلان عن الأسعار و4 محاضر بيع أزيد من التسعير، ومحضر تجميع سجاير كليوباترا بدون فواتير، كما تم التحفظ على 30 لفة سجاير لحين صدور قرار النيابة العامة، ومحضر عدم وجود فواتير لعدد 22 جركن مخلل كما تم إعدام 44 كجم لحمة غير صالحة.