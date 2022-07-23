العثور على جثة شاب مخنوقا داخل منزله بسمالوط

استقبلت مستشفى سمالوط النموذجي، شمال محافظة المنيا، جثة شاب في العقد الثالث من عمره بها آثار خنق حول الرقبة، ويشتبه في وفاته جنائيا وأودعت بالمشرحة تحت تصرف النياية العامة.

العثور على جثة شاب داخل منزله بسمالوط

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بالعثور على جثة شاب داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بإحدى قرى غرب المركز.

انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتبين أن الجثه لشاب يدعى «و. ح»، 32 عاما، مقيم بقرية تقع غرب مركز سمالوط، ووجدت جثته هامدة ملقاه على الأرض وبه آثار خنق حول الرقبة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى سمالوط، تحت تصرف النياية العامة لحين انتهاء تقرير الطبيب الشرعي ومفتش الصحة لبيان هل توجد شبهة جنائية بالوفاة من عدمة.

العثور على جثة فتاة مجهولة بمصرف المحيط

وكانت قوات الإنقاذ النهري في المنيا انتشلت، أمس الجمعة، جثة لفتاة مجهولة الهوية تم العثور عليها داخل مصرف المحيط في زمام قرية ميانة التابعة لمركز مغاغة في شمال المحافظة، في ظروف غامضة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من مركز شرطة مغاغة، يتضمن العثور على جثة فتاة مجهولة الاسم والعنوان داخل المجرى المائي لمصرف المحيط الزراعي بالقرب من مساكن قرية ميانة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال البحث الجنائي وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، والتي قررت اتخاذ إجراءات النشر عن الجثة للتعرف على أهليتها، وإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة إدارة البحث الجنائي بالمديرية لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد هل توجد شبهة جنائية أم لا.