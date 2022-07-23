«بلومبرج»: أكثر من مليون برميل نفط وصلت أوروبا من الشرق الأوسط عبر مصر

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها ارتفاع مؤشر بروصة لندن عند إغلاق التداول بنسبة 0.08%، فيما تراجع النفط الخام الأمريكي، محققا ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

ارتفاع الإسترليني مقابل اليورو بنسبة 0.08%

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس، المعروف باسم «فوتسي 100»، على ارتفاع بنسبة 0.08%، مسجلا مكاسب تعادل 5.86 نقاط، ليحقق عند الإغلاق 7276.37 نقطة، بينما تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% ليتداول عند 1.1977 دولار، فيما ارتفع الإسترليني، مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بنسبة 0.08%، إلى 1.1745 يورو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

المركزي الأوروبي: سنرفع معدل الفائدة الأساسي

بدورها، جددت رئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، تأكيدها على أن المؤسسة المالية الأوروبية مصمم للسيطرة على التضخم المرتفع للغاية،، مضيفة في مقال نشرته مجموعة «فونكه» الألمانية، أن ذلك يرجع بشكل كبير إلى عوامل لا تستطيع المصارف المركزية السيطرة عليها. وأشارت لاجارد، إلى رفع معدل الفائدة الأساسي.

خام غرب تكساس يعمق خسائره إلى نحو 13%

وسجل النفط الخام الأمريكي خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، بـ 1.65 دولار أو 1.7%، ليحقق 94.70 دولار للبرميل، كما انخفض على مدار الأسبوع، بنسبة 3% تقريبا.

وعمّق الخام، خسائره إلى نحو 13% خلال الأسابيع الـ3 الماضية، فيما تراجع خام برنت بـ66 سنتا أو 0.6%، ليسجل 103.20 دولار للبرميل، فيما شهد خام برنت على مدار الأسبوع بأكمله، ارتفاعا بنسبة 2.2%، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

مدريد توقف امتيازات كانت تتيح تصدير السلع بسهولة إلى الجزائر

بدورها، تعمل السعودية والعراق على تحويل المزيد من نفطهما الخام نحو أوروبا، وقالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إن أكثر من مليون برميل يوميا من النفط الخام وصل إلى أوروبا من الشرق الأوسط في الأسابيع الـ3 الأولى من الشهر الجاري عبر خط أنابيب يمر من مصر، فيما أشارت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إلى أن حجم الإنتاج النفطي وصل إلى 860 ألف برميل يومياً، مؤكدة في بيان، سعيها لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون و 200 ألف برميل يوميا خلال أسبوعين.

من جانبها، أوقفت إسبانيا امتيازات كانت تتيح تصدير السلع بسهولة في السفن المتجهة إلى الجزائر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.