الشناوي: الأغنية سبقت الفيلم لتخليد ثورة 23 يوليو.. و«ع الدوار» الأولى

قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن ما يبقي من التاريخ في الذاكرة هو الأعمال الفنية التي تمنحه شيوعا جماهيريا أو شعبيا، ويعرف المواطنون ما جرى في السنوات السابقة من خلالها، خاصة من لا يعرف القراءة أو الكتابة، بينما العمل الفني يخاطب الوجدان، ويصل أسرع وأعمق من كتب التاريخ.

أول أغنية عن الثورة

أضاف طارق الشناوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن الأغنية كانت أسبق من الفيلم بالنسبة إلى ثورة 23 يوليو وبالتالي الأغاني تحدثت عن ثورة يوليو أسرع من الأفلام مثل «ع الدوار» للمطرب محمد قنديل، التي كانت أول أغنية لثورة 23 يوليو.

وعن الأفلام التي تحدثت عن ثورة يوليو، قال إن فيلم «رد قلبي» عبارة عن رواية كتبها ضابط، وهو يوسف السباعي من رجال الثورة، وأخرجها ضابط أيضا، وهو عزالدين ذوالفقار، كما من ضمن الأبطال أكثر من ضابط، فالفنان أحمد مظهر كان نفس دفعة الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، والفنان صلاح ذوالفقار كان ضابطا في الشرطة، وبالتالي المجموعة المشاركة في الفيلم لها علاقة بالثورة، ولكن في النهاية هو عمل أدبي، والناس أسقطت عليه تفاصيل متعددة متعلقة بالثورة.

إسماعيل يس غنى أول مونولوج للثورة

وأشار إلى أن فيلم «اللص الشريف» بطولة إسماعيل يس سبق فيلم «رد قلبي» في تسليط الضوء على ثورة 23 يوليو، لافتا أنه أضيف للفيلم قبل عرضه مونولوج غنا فيه إسماعيل يس للرئيس الراحل محمد نجيب.

ولفت أن الفنان حسين صدقي شارك في فيلم «يسقط الاستعمار» سنة 1948، وأضيف للفيلم أشياء متعلقة بثورة يوليو، وجرى عرضه وقتها.