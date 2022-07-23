رفع 550 طن أتربة ومخلفات في حملات نظافة مكثفة بأخميم

توجيهات مشددة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن رفع الإشغالات والقمامة وتنظيف الشوارع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، خشية اشتعال الحرائق.

حملات مكثفة بأخميم لرفع المخلفات

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج حملات النظافة ورفع الاتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات والعمل على رفع كفاءة وجودة الطرق حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحملات نظافة جابت العديد من الشوارع والطرق والميادين.

رفع 150 طن مخلفات صلبة بأخميم

حيث تم بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج رفع الأتربة والمخلفات حيث تم رفع 150 طن مخلفات شملت الموقف الشرقي للسيارات والموقف الغربي والمنطقة الأثرية وشوارع الشرقاوى والعقيد ورابعة العدوية وبورسعيد وامتداد أبو القاسم وميدان المنطقة الأثرية وميدان مركز الشرطة ورفع الحاويات على الطريق الرئيسي أخميم سوهاج من منطقة كازانوفا حتى الخلوة.

إزالة 220 طن مخلفات بنيدة ونجوعها

وداخل قرية نيدة واصلت الوحدة المحلية لقرية نيدة بمركز أخميم واصلت أعمال النظافة ليلا ونهارا بنواحي القرية حيث تم رفع الأتربة والمخلفات شملت قرية الصوامعة شرق وقرية نيدة وقرية أبار الوقف وأبار الملك وشارع الترعة المردومة والعزبة والعرب وعرب الاطاولة وجزيرة محروس حيث تم رفع 220 طن مخلفات صلبة.

إزالة 180 طن مخلفات من الحواويش

وفى قرية الحواويش واصلت الوحدة المحلية لقرية الحواويش أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وتهذيب ورى الأشجار بشوارع وطرق القرية حيث شملت طريق الطواحين /المرشح والحواويش البحرية والقبلية وطريق الديابات كما توجهت الحملة إلى السلامونى ورفع مخلفات بجوار ترعة السيل والساحة وبجوار المعهد الأزهري، وتم رفع 180 طن مخلفات صلبة.