التصريح بدفن عامل لقى مصرعه في عقار تحت الإنشاء بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بالتصريح بدفن عامل من محافظة الشرقية لقى مصرعه في عقار تحت الإنشاء حيث إختل توازنه داخل بئر المصعد، حيث أصيب بكسور متعددة بالجسم ونزيف داخلي بالبطن لسقوطه من الطابق السابع بفتحة أسانسير في عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

تفاصيل مصرع عامل بشبرا

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر بشبرا الخيمة، باستقبال عامل محارة مصاب بكسور متعددة بالجسم ونزيف داخلي بالبطن وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

تحريات مصرع عامل بشبرا

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط «م. أ» 18 سنة، عامل محارة، مقيم مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، من الطابق السابع بفتحة الأسانسير لعقار تحت الإنشاء حيث اختل توازنه أثناء نزوله لشراء بعض الطلبات بدائرة القسم جرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه وتحرر محضر بالواقعة وتصرح بدفن الجثة

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله مبيض محارة وإصابة شقيقه، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين ومصرع شخص وإصابة شقيقه على يد عاطل، بسبب خلافات الجيرة بمنطقة شلقان دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "م.ش.ع"، مبيض محارة، 28 سنة، وشقيقه "أ.ش.م"، 22 سنة، مبيض محارة، مع "ن.م.س"، 22 سنة، عاطل، بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير باستخدام سلاح ناري - فرد خرطوش، وأطلق أعيرة نارية صوبهما، أصيب خلالها المجني عليهما بشظايا الخرطوش، أودت بحياة الأول وإصابة الثاني

جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى بنها العام، والمصاب لمستشفى قليوب، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.