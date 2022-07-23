ضبط رجل وابنه احتجزا شخصا بسبب خلافات مالية في القاهرة.. «صوروه عريان»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " ، ونجله – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بإستدراجه وإحتجازه داخل الشقة سكنهما والتعدى عليه بالضرب دون حدوث ثمة إصابات وتقييده بالحبال وتجريده من ملابسه وتصويره بإستخدام هاتف محمول لوجود خلافات مالية بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو في حقهما وراء إرتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزة الثانى الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة يحوى على مقطع الفيديو المُشار إليه الخاص بالمجنى عليه وبمواجهتهما بالتحريات و ما جاء بأقوال المبلغ أيداها .. وأقر المتهم الأول بأنه نظراً لوجود معاملات تجارية بينه وبين المجنى عليه وقيام الأخير بالتحصل منه على كمية من الفاكهة تقدر قيمتها بحوالى (1,700,000 جنيه) لتصديرها بالخارج إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المالى وفي سبيل ذلك قام بالإشتراك مع نجله "المتهم الثانى" لإستدراجه بدعوى إنهاء الخلافات المالية بينهما وفور حضوره حدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها سالفي الذكر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإبتزازه وإجباره على رد المبلغ المالى.

وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمان أيدها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.