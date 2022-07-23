ضبط طن ونصف مواد كيماوية مجهولة المصدر داخل مصنع في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تفتيشية ورقابية على المخابز والمصانع بالعاشر من رمضان

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة بحمله تفتيشية ورقابية علي المخابز والمصانع واسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين.

إنتاج خبز ناقص الوزن

وشملت المحاضر تحرير 2 تقرير ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز نقص وزن وتحرير 2 تقرير ضد أصحاب مخابز مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الكيماويات لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد شيكارة فوسفات ثنائي الكالسيوم زنه الواحدة كيلو بإجمالي وزن طن ونصف كيلو فوسفات ثنائي الكالسيوم علي ذمة المحضر وتم تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتكثف الجهات التنفيذية بمختلف مديريات الشرقية جهودها لإحكام الرقابة على الاتجار في السلع وأيضا الرقابة على الأسواق ومحلات الأغذية ومصانع الأغذية في مختلف مراكز المحافظة وتحرير المحاضر الأزمة للمخالفين وذلك بهدف منع أي تجاوزات أو مخالفات قد تضر بصحة المواطنين.