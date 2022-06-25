«مياه أسيوط والوادي» تستقبل وفدا من كلية العلوم لبحث التعاون المشترك

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة أسيوط وبرفقتهم الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم وبحضور ممثلي وحدة الإعلام والمشاركة المجتمعية والعلاقات العامة بالجامعة تفعيلا للمشاركة المجتمعية التي تقوم بها الشركة من خلال توقيع اتفاقيات وبروتكولات تعاون بين الشركة وكافة أطراف المجتمع المدني.

مناقشة التعاون مع كلية العلوم

استقبل اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الدكتور عميد كلية العلوم وبصحبته أعضاء هيئة التدريس لمناقشة فاعليات التعاون بين الشركة وكلية العلوم للاستفادة من الخبرات العلمية بين الطرفين بكافة السبل الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على جودة ودقة النتائج المعملية التي تقام على منتجات الشركة، وتعزيز الدور التوعوي لسفراء المياه من خلال أعضاء هيئة التدريس من خلال نقلهم الصورة الحقيقية لكافة الجهود المبذولة لتنقية المياه بدءا من سحبها من نهر النيل حتى يتم مطابقتها للمعايير القياسية التي تقرها وزارة الصحة وضخها في الشبكات المواطنين الأمر الذي يستدعي ضرورة تقدير هذا الجهد المبذول والحفاظ على كل قطرة مياه وتوجيه استخدامها أفضل استخدام يليق بأهم عنصر على وجه البسيطة.

جولة ميدانية لمكونات المحطة

وعقب الجلسة النقاشية، استقبلت محطة نزلة عبد اللاه المرشحة بمعملها الرئيسي جولة ميدانية لكافة مكونات المحطة مع الشرح والتوضيح لكل جزء على حده، والذين عبروا عن سعادتهم واستمتاعهم بتلك الجولة الميدانية التي اكسبتهم العديد من المعارف الجديدة، آملين أن يؤتي هذا التعاون ثماره المرجوة في اقرب وقت ممكن.