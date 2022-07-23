النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام في الشرقية لـ225 درجة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 225 درجة بدلاً من 230 درجة.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022 / 2023.

التيسير على أولياء الأمور

جاء ذلك تيسيراً على أولياء الأمور، ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على عدد 1177 فصلا دراسيا بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

موعد تقديم المرحلة الثانية للتنسيق

وأضاف المحافظ، أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية من التنسيق علي موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 25 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام.