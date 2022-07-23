«مراته سابت البيت من 20 يوم».. ميكانيكي ينهي حياته شنقا بأوسيم

وجدت جثة لرجل أربعيني معلقة في سقف إحدى غرف شقة سكنية قاطنة بمنطقة بشتيل، تجمع أهالي المنطقة أمام المنزل، بعد انتشار رائحة الجثة في حالة من الحزن، وذلك بعد مرور عدة أيام من وفاة الرجل، نتيجة حالة نفسية عصيبة مر بها، بعد أن تركت زوجته منزل الزوجية.

حياة زوجية هادئة مر بها الزوجان، قبل أن تطرق الخلافات بابهما، على الرغم من مرور سنوات على زواجهما إلا أنه لم تنشأ بينهما مشاجرات تدخل بها الأهل، بل كانت خلافات أسرية طبيعية، لكن هذه المرة كانت تختلف عن سابقتها، فهذه كانت الفاصل في حياتهما.

مشادة كلامية

في صباح أحد الأيام، نشبت مشادة كلامية بين الزوجين، تركت على أثرها الزوجة منزلها بمنطقة بشتيل، حاول الزوج الذي يبلغ من العمر 37 عاما، أن يرجعها عن قرارها، لكن الزوجة لم ترضخ لكلام زوجها، وأصرت على ترك المنزل، نتيجة الخلافات الأسرية بينهما.

قرر الأربعيني أن يزهق روحه

بعد مرور 20 يوما، من ترك الزوجة لمنزل الزوجية، في تلك الفترة أصيب الزوج بحالة نفسية سيئة للغاية، قرر خلالها أن يتخلص من حياته، أعد الأدوات اللازمة لإنهاء حياته وإزهاق روحه، نفذ مخططه وبقي يصارع الموت وهو معلق بسقف منزله، حتى صعدت روحه إلى بارئها بفعل شنيع.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بمنطقة بشتيل، وانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشقة في الطابق الرابع، وعثر على جثة قاطنها ميكانيكي، يبلغ من العمر 37 عاما، تخلص من حياته بحبل معلق بالسقف.

حالة نفسية وترك الزوجة لمنزلها أودى بحياته

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات مع زوجته، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية، وذلك بعد انتداب الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.