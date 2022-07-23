مساعد وزير الخارجية الأسبق: توصيات قمة جدة تأثرت بجهود مصر في حقوق الإنسان

أشاد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية الموسعة والتي زار خلالها ألمانيا وصربيا وفرنسا خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن انعكاس هذه الجولة سيظهر على مختلف الاتجاهات المحلية والإقليمية والقضايا السياسية، خاصة في الظروف الراهنة.

حديث الرئيس مع زعماء أوروبا

وأوضح «هريدي» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مع زعماء أوروبا عن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، موضحا الرؤية المصرية لقمة المناخ بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن هناك بيانا مشتركا صدر عن قمة جدة وتضمن جزءا عن حقوق الإنسان تأثر بالجهود المصرية في ملف حقوق الإنسان.

أفريقيا وقمة المناخ

وأشار «هريدي» إلى أن التركيز على أفريقيا في الفترة الراهنة يعد من أهم ما يميز قمة المناخ بشرم الشيخ وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي في أي لقاء أو جولة، متابعا «الرئيس السيسي لا يتحرك على المسرح الأوروبي والدولي بوجهة نظر مصرية فقط، لكن هناك مساندة عربية قوية ودعم حقيقي له في مختلف القضايا».

تداعيات الصراع الدولي على الأمن القومي

وأكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حديث الرئيس السيسي في جولته الأوروبية الأخيرة يؤكد أن الدولة المصرية تدرك أبعاد الصراع الدولي وتداعيات الصراع الدولي على الأمن القومي المصري والعربي، متابعا أن تلك الزيارات تعتبر تحضيرا وتنسيقا للمواقف العربية تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام عالمي لارتباطها بالأمن العالمي.