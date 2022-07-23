العثور على جثمان شاب بعد غرقه بـ24 ساعة في مصيف غليون بكفر الشيخ

نجح رجال الإنقاذ، بمشاركة المتطوعين، منذ قليل، في العثور على جثمان محمد الشحات علي ندير، صاحب الـ18 عاما، الغارق بشاطئ غليون بنطاق مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد مرور 24 ساعة من البحث عن جثمانه في أعماق البحر المتوسط.

إشارة بغرق شاب في مياه البحر المتوسط

وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام بمحافظة البحيرة، لحين استخراج تصريح الدفن.

كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، قد تلقوا إشارة تفيد غرق شاب في مياه البحر المتوسط بشاطئ غليون بنطاق مركز مطوبس، وسط جهود مكثفة لانتشال الجثمان.

جرفه التيار أثناء السباحة

وتبين مصرع محمد الشحات علي ندير، 18 عاما، ويقيم بقرية أبو غنيمة، التابعة لمركز سيدي سالم، حيث جرفه التيار أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط.

وأكد محمد علاء، أحد أقارب الشاب الغريق، إن «ندير» جاء أمس من قرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم مع أقاربه وأصدقائه لقضاء يوم في منطقة غليون بكفر الشيخ، وبعد الانتهاء من صلاة العصر، ذهب للمياه وجرفه التيار ولقي مصرعه غرقاً.

ولفت أنه تم التواصل من قبل الأهالي مع فرقة غواصين الخير بقيادة الكابتن إيهاب المالحي، واستمر البحث عنه منذ صباح اليوم حتى تم العثور على الجثمان، وسيتم إنهاء كافة الإجراءات واستلام الجثمان لدفنه في مسقط رأسه.