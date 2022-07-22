جنازة مهيبة بالدقهلية لتشييع 3 شباب من عائلة واحدة غرقوا في بلطيم

شيع أهالي قرية الروضة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في جنازة مهيبة، عصر اليوم، جثامين 3 شباب من عائلة واحدة «شقيقان وابن عمتهما» بعد غرقهم في إحدى القري السياحية بمصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، عندما كانوا في رحلة عائلية مع عدد من شباب العائلة، وهو ما تسبب في حالة من الحزن الشديد بين أبناء قريتهم والقرى المجاورة من مركز السنبلاوين والذين توافدوا على القرية لتأدية واجب العزاء.

حزن شديد في قرية الروضة لفراق 3 من شبابها

واتشحت القرية بالسواد ووقفت نساء القرية يبكين ضحايا حادث الغرق والتي توفي فيه كل من: أحمد ضياء يوسف عبده علي، طالب بكلية الخدمة ‏الاجتماعية، وشقيقه محمد ضياء يوسف عبده علي، 22 سنة، حاصل على كلية التجارة جامعة المنصورة ‏هذا العام، و ابن عمتهم، محمد متولي عناني، 24 سنة، حاصل عليس كلية التجارة، وجميعهم من قرية ‏الروضة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. ‏

جنازة مهيبة لتشييع 3 شباب

وانتظر المئات من أهالي القرية وصول الجثامين، وتوجهوا بهم إلى المسجد لصلاة الجنازة عليهم، وخرجوا في مشهد مهيب يرددون الهتافات «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله» وسط حالة من البكاء الهستيري من أسرهم وزملائهم وأهالي القرية.

رحلة عائلية تنتهي بمأساة

وأكد أهالي القرية أن الشباب الثلاثة سافروا إلى مصيف بلطيم مع عدد آخر من أبناء العائلة للاحتفال بانتهاء الثانوية العامة 2022 مع أحد افراد العائلة وتوجهوا إلي إحدى القرى السياحية، القريبة من الطريق الدولي الساحلي، بنطاق محافظة كفر الشيخ، وغرقوا إلا أنه تم انتشال اثنين منهم سريعا وتوفوا فور وصولهم إلي المستشفى، وبقي الثالث وبحثت عنه قوات الإنقاذ حتى عثروا عليه.