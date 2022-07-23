التموين: توريد 4.5 مليون طن قمح للصوامع.. ولدينا احتياطي يكفي 7 أشهر

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن موسم القمح هذا العام كان جيدا وإجمالي ما حصلنا عليه من المحصول وصل إلى ما يقرب من 3.4 مليون طن العام الماضي، وهذا العام بعد إجراءات تعويض المزارع التي تبنتها الدولة المصرية وكان أهمها رفع السعر وصلنا إلى ما يزيد على 4.5 مليون طن من الأقماح هذا العام، لافتا إلى أن الموسم ينتهي في أغسطس: «كنا نستهدف 5 ملايين طن من القمح».

الرقم الأعلى في الحصول على الأقماح من المزارعين

وأوضح «العشماوي» أن إجمالي المحصول الذي وصل إلى الصوامع يعد الرقم الأعلى في الحصول على الأقماح من المزارعين لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن إعداد تصدير الأقماح من أوكرانيا مهم لجميع الدول وليس لمصر فقط، لافتا إلى أن صوامع القمح في مصر لديها احتياطي استراتيجي كافٍ، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 15 منشأ للأقماح جرى التنسيق معها لتوفير الأقماح بأفضل الأسعار.

التغيرات المناخية تؤدي إلى رفع سعر السلع

وأشار «العشماوي» إلى أن الدولة المصرية لديها احتياطي آمن وصل إلى 7 أشهر من الأقماح، بالإضافة إلى أن متوسطات الاحتياطي من السلع الأخرى يصل إلى 6 أشهر بالرغم من أن الكثير من الدول أصبح الاحتياطي لديها لا يتجاوز شهرين، لافتا إلى أن التغيرات المناخية أو النزاعات السياسية أو زيادة أسعار النقل تؤدي لرفع سعر السلع الاستراتيجية وتؤثر على المواطن في أي دولة.

وأكد أن محاصيل الذرة والزيوت تعد أيضا من السلع الاستراتيجية بالنسبة لمصر، وهناك مشروعات تعمل عليها الدولة المصرية في الوقت الراهن لتوفير الكميات الكافية منها.