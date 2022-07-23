الأمم المتحدة: مليون شخص يموتون من المياه.. والمضاد الحيوي القاتل الأكبر

أكد التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن تدهور الأراضي يشكل تهديداً متزايداً للبشر والنظم الإيكولوجية، خاصة للقاطنين في المناطق الريفية الذين هم الأكثر اعتماداً على الأراضي من أجل الإنتاجية، مشيرا إلى أن تدهور الأراضي طال ما يقارب 29% من الأراضي على الصعيد العالمي، وهي أراضٍ يعيش فيها ما يقرب من 3.2 مليار شخص.

تلوث المياه القاتل

ولفت إلى أن الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه العذبة والمحيطات، تعاني من الاستغلال المفرط وسوء الإدارة والتلوث، ويموت نحو 1.4 مليون شخص سنوياً من أمراض يمكن الوقاية منها، مثل الإسهال والطفيليات المعوية، التي ترتبط بمياه الشرب الملوثة بمسببات العوامل الممرضة والمرافق الصحية غير الملائمة.

الموت باستخدام المضادات الحيوية

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أكد التقرير أنه ومن المتوقع أن تصبح الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على نطاق العالم بحلول عام 2050، ويمكن أن تكون لتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الميسورة التكلفة والمتاحة على نطاق واسع لإزالة مخلفات المضادات الحيوية، فوائد جمة لجميع البلدان، وهناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لضبط سوء إدارة العقاقير المضادة للبكتيريا من المنبع، سواء في الاستخدام البشري أو الزراعي.

المبيدات الزراعية وأثرها

وأشار التقرير إلى أن التأثير الضار لإساءة استخدام مبيدات الآفات والمعادن الثقيلة والمواد البلاستيكية والمواد الأخرى يعتبر مصدر قلق كبير، نظراً لأن هذه المركبات تظهر بمستويات مرتفعة بشكل خطير في إمداداتنا الغذائية، وهي تؤثر في المقام الأول على أفراد المجتمع الضعفاء، مثل الأطفال الذين يتعرضون لمستويات مرتفعة من المواد الكيميائية، ومن المحتمل أن تعاني العديد من الأجيال من تأثير المواد السامة للأعصاب والمواد الكيميائية المعيقة لعمل الغدد الصماء.

وأطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة النسخة العربية من تقرير توقعات البيئة العالمية السادس، من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال فعالية مشتركة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، شهدت كلمة مسجلة للمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن، ووزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد.