ممرضة تحاول إنهاء حياتها بتناول صبغة شعر في قنا

أقدمت ممرضة شابة على محاولة إنهاء حياته، بتناول صبغة شعر سامة، داخل أحد المراكز الطبية الخاصة في مدينة قنا، حيث تم نقلها إلى مستشفى قنا العام في حالة حرجة، وتم إخطار السلطات المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

إخطار أمني بتناول ممرضة صبغة شعر

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من مرفق إسعاف قنا، يفيد بورود إشارة بإصابة ممرضة بحالة إغماء، إثر تناولها صبغة شعر، داخل مركز طبي خاص بمدينة قنا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، تبين إصابة فتاة تُدعى «ألفت أ.»، 19 سنة، بغيبوبة، إثر تناولها صبغة شعر داخل مركز طبي خاص بمدينة قنا، وجرى إنقاذها عن طريق عدد من زملائها، وجرى نقلها إلى مستشفى قنا العام، حيث يجري فحصها من قبل الأطباء، لتلقي العلاج المناسب.

تحرير محضر بالواقعة والنيابة تبدأ التحقيق

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والتي كلفت مباحث قسم شرطة قنا بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.