إصابة 5 عمال إثر انهيار حائط أثناء تركيب خط مياه في قنا

أصيب 5 عمال، اليوم السبت، إثر انهيار حائط أثناء عملهم بتركيب خط مياه، بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انهيار حائط وإصابة 5 عمال أثناء تركيبهم خط مياه بقرية المفرجية في قوص، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف قوص، إلى مكان الواقعة.

أسماء المصابين

وتبين إصابة كل من: «عرفات محمد حسن، 39 عامًا، ومحمد سعيد حامد، 31 عامًا، وعبدالجابر مسعود حامد،39 عامًا، جبريل سعيد حامد، 49 عامًا، وعادل عبد العاطي عبدالله، بكسور وكدمات»، جرى نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.