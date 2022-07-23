جهود أمنية لضبط المتهم بقتل والده في قنا والتصريح بدفن الجثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من جهودها للقبض على الشاب المتهم بقتل والده رمياً بالرصاص في قرية «أبومناع غرب»، بمركز دشنا، بسبب قيام الأب المجني عليه بحرمان ابنه المتهم من الميراث، وصرحت النيابة العامة في مركز دشنا بدفن جثة المزارع، الذي يبلغ من العمر 67 سنة، وتم تشييع جنازته ودفنه في مقابر العائلة، اليوم السبت.

التحريات تؤكد إقدام الابن على قتل والده

وكشفت التحريات الأولية أن من قتل المزارع هو ابنه، لقيام المجني عليه بكتابة الأرض الزراعية باسم ابنه الصغير، وحرمان الجاني من الميراث، وبحسب التحريات تبين أن الجريمة حدثت خلال جلسه بدأت بنقاش حاد حول قصة قيام الأب بكتابة كل ما يملك باسم الابن الأصغر، ما أغضب الابن الكبير، الذي قام بجلب بندقية، وحاول قتل شقيقه الأصغر، إلا أن الأب تلقى 4 طلقات أودت بحياته.

إخطار مدير أمن قنا بمقتل مزارع على يد ابنه

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً مساء الخميس الماضي، يفيد بمصرع مزارع يُدعى «محمد أحمد فخري»، 67 سنة، على يد نجله، إثر إصابته بعدة طلقات نارية أودت بحياته.

انتقلت قوة أمنية، بقيادة مباحث مركز دشنا، إلى محل الواقعة، وتبين أن المزارع قُتل على يد ابنه الأكبر، هارب، بسبب قيامه بكتابة الأرض باسم الابن الأصغر، وحرمان الكبير وهو الجاني.

التحفظ على جثة الأب بمشرحة دشنا

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بواسطة سيارة إسعاف من دشنا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن هذه الجريمة الأسرية الثانية في القرية في أقل من شهرين، حيث كانت الأولى بقيام شاب بقتل والده و4 من أشقائه والشروع في قتل والدته، بسبب خلافات عائلية بين المجني عليه ووالده على الأرض والمال.