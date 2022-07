مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انهيار جبلي بالصين.. كوارث حول العالم

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث منها الانهيار الجبلي، الذي أدى إلى مصرع 9 أشخاص شمال غربي الصين، فيما شهدت اليمن أمطار الغزيرة، أدت إلى خروج جميع أنفاق الأمانة في العاصمة عن الخدمة.

ولقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، فيما فقد شخص واحد، جراء وقوع انهيار جبلي، أمس السبت، في مقاطعة قانسو الواقعة شمال غربي الصين، وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن الانهيار وقع في محافظة جينغتاي بمدينة «باييين» الصينية.

من جانبها، شهدت العاصمة اليمنية «صنعاء»، أمطارا غزيرة التي تشهدها منذ عصر أمس السبت، ما أسفرت عن مصرع طفلة نتيجة انهيار مبنى سكنيا في «نطقة مذبح»، فيما أطلقت وزارة الداخلية في «صنعاء» الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تحذيرا لجميع سائقي المركبات بسبب الأمطار، مشيرة إلى خروج جميع «أنفاق الأمانة» عن الخدمة نتيجة امتلائها بمياه الأمطار.

وفي إيران، شهدت محافظة فارس الواقعة جنوبي البلاد، أمس الاول الجمعة، فيضانات، ما أسفرت عن مصرع 21 شخصا فيما لا يزال هناك 3 آخرون في عداد المفقودي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال حاكم مدينة اصطهبانات يوسف كارجار، لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية، إنه تم تحديد هوية 13 شخصا من الجثث التي تم العثور عليها، مشيرا إلى إنقاذ 55 شخصا كانوا عالقين في مناطق محاطة بالفيضانات.

وألقى كارجار، اللوم على منظمة «الأرصاد الجوية» في بلاده لفشلها في إصدار تحذير قوي بما يكفي قبل سقوط الأمطار الغزيرة.وفي وقت سابق، أشار رئيس «جمعية الهلال الأحمر» الإيراني، مهدي فاليبور إلى وجود 89 شخصا عالقين في مياه الفيضانات.

وشهدت إيران، أمس السبت، زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب غربي البلاد، فيما قال مسؤول إيراني، إن زلزالين قويين ضربا إقليم هرمزجان الواقع جنوب إيران، مما دفع سلطات بلاده إلى نشر فرق بحث وإنقاذ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس السبت، خرج متظاهرون في بريطانيا، إلى شوارع العاصمة «لندن» و«جلاسكو» للمطالبة باتخاذ إجراءات أسرع ضد «تغير المناخ»، ودعا المشاركون، إلى الاعتصام في ساحة البرلمان البريطاني لمطالبة الحكومة بوقف منح تراخيص جديدة لإنتاج النفط والغاز، وفرض ضرائب على كبار ملوثي البيئة من الشركات.

وأعلن النشطاء، أن موجة الحر الشديدة، التي شهدتها البلاد يوم الثلاثاء الماضي، كانت بمثابة إنذار بشأن ما سيواجهونه مستقبل آلاف الوفيات والمنازل التي فقدت بسبب حرائق الغابات، وخدمات الطوارئ التي أوشكت على الانهيار.

