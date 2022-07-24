نقل 1600 أسرة من مناطق عشوائية بمصر القديمة لوحدات الخيالة والمحروسة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه يجرى حاليا إزالة العقارات الخطرة المقامة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية الجبخانة بمنطقة مصر القديمة.

وأشارت إلى أن الأعمال أسفرت عن إخلاء ونقل 634 أسرة، من إجمالي 1024 أسرة، من الجبخانة إلى وحدات سكنية مجهزة في مساكن المحروسة بنطاق حي السلام أول، وإخلاء وهدم 106 عقارات من إجمالي 187 عقارا مستهدف إزالتها في المنطقة، في إطار تغيير حياة المواطنين للأفضل والحفاظ على سلامتهم.

رؤية مصر 2030

وأكدت «عبدالمنعم» استمرار العمل نحو تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، والتى ينقصها الكثير من الخدمات والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية، بهدف الارتقاء بحياة المواطنين ممن عانوا التهميش لفترات طويلة.

وأشارت نائب المحافظ، في تقرير لها، إلى أنه سيتم استغلال المنطقة الجاري إزالة عقاراتها بالجبخانة في إقامة منطقة خدمية وأنشطة اجتماعية وثقافية وملاعب، وكذلك منطقة ترفيهية ومسرح مكشوف.

إزالة عشوائيات مجرى العيون

وأوضحت «عبدالمنعم»، أن من الأعمال التى تُنفذ خلال الفترة الراهنة إزالة العشوائيات المحيطة بسور مجرى العيون، حيث نُقلت 990 أسرة من سكان مناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر إلى وحدات جاهزة بمشروع كمبوند الخيالة، وهو أحد مشروعات الإسكان البديل لاستيعاب سكان العشوائيات، وإخلاء وإزالة عدد كبير من العقارات من إجمالي 520 عقارا.

مشروع الخيالة

وأشارت نائب المحافظ إلى أن مشروع الخيالة يتضمن 42 عمارة سكنية بها كل الخدمات، من مدرسة ومركز إسعاف وبريد ومسجد وكنيسة ومنافذ سلع غذائية وحديقة وملاعب وشبكة صرف، مؤكده استمرار تطوير منطقة مصر القديمة ضمن مخطط أحياء القاهرة التاريخية الجاري حاليا من مشروع حدائق الفسطاط ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.