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رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 برقم الجلوس.. الإعلان قريبا

كتب:

توفيق شعبان
02:42 م | السبت 02 يوليو 2022
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني

الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني

يترقب الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية، إعلان رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 برقم الجلوس، حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر، وكذلك موعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 برقم الجلوس

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 سيكون عبر رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 برقم الجلوس، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح ورصد وتجميع نتائج الدبلومات الفنية لما يقرب من 830 ألف طالب وطالبة.

الانتهاء من إعداد نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه تم الانتهاء من إعداد نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022، لافتا إلى أنه سيتم إعلانها خلال ساعات، وأن نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 برقم الجلوس، ضمن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جاهزة للاعتماد من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 جاهزة

وأضاف المصدر، أنه تم تحديد رابط نتيجة دبلوم سياحة وفنادق 2022 برقم الجلوس، حيث أصبحت النتيجة جاهزة للإعلان، وأن على الطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة الدخول على هذا الرابط، حيث أدي امتحانات الدبلومات الفنية 2022، ما يقرب من 830 ألفًا و753 طالب وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان 3080 لجنة امتحانية. 

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