مصرع فني وإصابة 4 في تسريب غاز سام بشركة السويس لتصنيع البترول

لقي فني بشركة السويس لتصنيع البترول مصرعه، وأصيب 4 آخرون باختناق، إثر تسريب غاز سام خلال أعمال الصيانة بالوحدة الجوية داخل الشركة، ونُقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس، والمصابين للمستشفى للعلاج.

تسريب غاز سام

وقالت مصادر داخل الشركة، إنه خلال إجراء صيانة لبعض المعدات وقع الحادث نتيحة تسريب غاز كبرتيد الهيدروجين السام عند فك «فلانشة» بأحد الخطوط، ما أسفر عن وفاة العامل محمد حسن سيد أحمد، فني برادة في الإدارة العامة لصيانة الأجهزة، كما أصيب 4 من زملائه ونُقلوا إلى المركز الطبي للبترول لتلقي العلاج، وأفادت المصادر بأن حالتهم مستقرة.

أعمال صيانة

وشهدت شركة السويس لتصنيع البترول، خلال الفترة الماضية، أعمال عمرة وصيانة فى عدد من وحدات الشركة الإنتاجية لرفع كفائتها وزيادة قدرتها، وكان من بينها الوحدة الجوية، والتى شهدت حادث تسريب غاز سام أدى لوفاة عامل وإصابة زملائه.