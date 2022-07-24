«خبير مصرفي» عن «الـ10 جنيهات» الجديدة: واجهة حضارية ويصعب تزييفها

قال الدكتور أيمن غنيم خبير مصرفي، إن عملة أي دولة تمثل واجهة حضارية لها، لافتًا إلى أنها تقوم بدور السفير مثل طوابع البريد، مشيدًا بالنهج الذي ينتهجه البنك المركزي المصري بخصوص العملة المصرية.

العملة المصرية كانت تعاني من سوء الاستخدام

وأضاف غنيم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن البنك المركزي المصري ينتهج سياسة العملة النظيفة، إذ أن العملة المصرية كانت تعاني من العديد من المشكلات بسبب طباعتها على ألياف القطن مثل العديد من العملات العالمية كالدولار، لذا كان يقوم البعض بالكتابة عليها.

دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية تطبع العملات على ألياف القطن والبوليمر

وأوضح الخبير المصرفي أن البنك المركزي المصري قرر التحول إلى العملة البوليمر، عقب قرار الرئيس السيسي بإنشاء دار لطباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة باستخدام أحدث التقنيات، حيث يمكنها الطباعة على ألياف القطن والبوليمر على السواء.

ولفت غنيم إلى أن البوليمر يحسن من شكل العملة ويمنع الكتابة عليها، إضافة إلى زيادة العمر الافتراضي للعملة من 3 إلى 5 أضعاف عمر العملة الورقية، فضلًا عن صعوبة تزيفها، منوهًا إلى دور العملة الجديدة في تحسن الأداء الاقتصادي، حيث إنها تقلل على المدى البعيد تكلفة إصدار العملة ما يدعم الاقتصاد.