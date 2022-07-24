توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة ويصل إلى 43 درجة مئوية

أكدت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، اليوم، عن توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة خلال الفترة من الأثنين 25 يوليو وحتى الأربعاء 27 من الشهر الجاري.

ووفقا لخبراء الأرصاد، من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار ، وذلك على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب ووسط سيناء وجنوب مصر، فى حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وطقس معتدل الحرارة ورطب، خلال ساعات الليل، على المحافظات المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة الاثنين 25 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الأربعاء 27 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.