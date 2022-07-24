بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة

شهد طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى إيتاي البارود 4 أشخاص مصابين بجروح جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص ونصف نقل بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق ذات المركز، وجاري التعامل مع الحالات المصابة وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ نقلت 4 مصابين، وهم عطيه سعيد أحمد، من إيتاي البارود، 21 عاما، مصاب بكدمة في الركبة اليسرى، وإبراهيم موسى إبراهيم مسعود، 23 سنة، مقيم في كوم حمادة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح بسيط بالرأس وكدمه بالزراع الأيمن، وأحمد سامي يونس عبدالمولي، 18 عاما، مقيم في جبارس بمركز إيتاي البارود، مصاب بكدمه بالقدم اليسرى، وسمر سامي يونس عبدالمولى، 24 سنة، مقيمة في جبارس، مصابة بكدمه بالوجه والكتف الأيسر.

فحوصات طبية للمصابين

ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى ايتاي البارود المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وجاري المتابعة مع المستشفى، كما تم رفع حطام السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي.