تنسيق الجامعات 2022.. تفاصيل البرامج الدراسية بجامعة بنها فرع العبور

مع بدء الاستعداد لموسم تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة تتزايد عمليات البحث على الإنترنت حول البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها جامعة بنها ضمن خدمات فرع الجامعة بمدينة العبور، الذي دشن مؤخرا بهدف تقديم خدمات تعليمية من خلال Smart Campus مستخدما في ذلك أحدث تكنولوجيا تعليمية من خلال نخبة مميزة من أفضل أساتذة جامعة بنها.

«الوطن» تستعرض البرامج الدراسية الخاصة التي تتيحها كليات الجامعة المختلفة من خلال الدراسة بفرع جامعة بنها بمدينة العبور، الذي يقدم برامج دراسية بمصروفات لطلاب الثانوية العامة ضمن عملية تطوير التعليم في الكليات المختلفة بالكلية، ولإتاحة برامج جديدة ترتبط بسوق العمل والتخصصات الجديدة المطلوبة فيه.

برامج الدراسة بفرع جامعة بنها بالعبور

وتقدم جامعة بنها وفق موقع الجامعة على الإنترنت من خلال فرع العبور عددا من البرامج الدراسية المختلفة والتي تشترط ترشيح الطالب للكلية الأم بالجامعة ليختار أحد البرامج الجديدة بمصروفات للالتحاق في فرع الجامعة بالعبور وهي:

برنامج تجارة إنجليزي

مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس 4 أعوام دراسية مقسمة إلى ثمان فصول بواقع فصلين في كل سنة دراسية حيث يتم التخصص في أحد التخصصات الاتية من الفرقة الرابعة وهي: المحاسبة والاقتصاد والإحصاء التطبيقي وإدارة الأعمال.

برنامج حقوق إنجليزي

مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الدراسات القانوية باللغة الإنجليزية 4 أعوام دراسية مقسمة إلى ثمان فصول بواقع فصلين في كل سنة دراسية.

برنامج البيوتكنولوجي كلية الزراعة

يهدف البرنامج إلى دراسة نواحي عديدة في مجالات الوراثة والإنتاج النباتي والانتاج الحيواني والداجني والميكروبيولوجيا والكيمياء، وأفات وأمراض النبات وتكنولوجيا النانو وغيرها من المجالات ذات العلاقة، والدراسة في برنامج البيوتكنولوجي تقوم على نظام الساعات المعتمدة.

برنامج علوم المواد النانومترية وتطبيقاتها كلية العلوم

يهدف البرنامج إلى خلق إطار علمي متميز لإكساب الطلاب المعلومات والمعارف اللازمة في علوم المواد النانومترية وتطبيقاتها وإكسابهم المهارات الذهنية والمهنية المتطلبة لتحقيق الإطار المعرفي في البحث العلمي والتنمية.

برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية كلية العلوم

يهدف البرنامج إلى خلق إطار علمي متميز لإكساب الطلاب المعلومات والمعارف اللازمة في علوم الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية وإكسابهم المهارات الذهنية والمهنية المتطلبة لتحقيق الإطار المعرفي في البحث العلمي والتنمية.

برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية كلية العلوم

يهدف البرنامج إلى خلق إطار علمى متميز لإكساب الطلاب المعلومات والمعارف اللازمة فى علوم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية وإكسابهم المهارات الذهنية والمهنية المتطلبة لتحقيق الإطار المعرفي في البحث العلمي والتنمية.

برنامج هندسة الإتصالات والحاسبات كلية الهندسة بشبرا

يهدف البرنامج إلى إعداد خريج قادر على تطبيق أسس العلوم الهندسية والتحليل المنطقى والإستنتاج للمضى قدما لعمل دراسات بحثية متقدمة في مجالات هندسة الإتصالات ونظم الحاسب.

كما يهدف البرنامج أيضا إلى تأهيل الخريجين للعمل في مجال أنظمة الإتصالات أو علوم الحاسب والبرمجيات واستخدام أحدث التقنيات في تلك المجالات والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.