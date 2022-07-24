ضبط 3 أشخاص احتجزوا مندوب توريدات تحت تهديد السلاح بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص احتجزوا آخر دون إرادته داخل إحدى السيارات، وذلك أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث لاحظت القوة الأمنية استغاثة شخص أمام إحدى محطات الوقود.

ضبط المتهمين وبحوذتهم أسلحة نارية

واقتربت القوة الأمنية من السيارة الملاكي، ووُجد داخلها أربعة أشخاص، أحدهم يستغيث لحجزه داخل السيارة بالقوة وتحت تهديده سلاح ناري، وتم ضبط الأشخاص الثلاثة الآخرين وبحوزتهم أسلحة نارية، وبصحبتهم مندوب توريدات مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة.

خلاف مالي وراء الحادث

وبمواجهة المتهمين عقب ضبطهم، أقر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه على مبلغ مالي يمثل قيمة معاملات مالية بينهما في مجال التوريدات التي يعمل بها المجني عليه، حيث شاركه الأول في مشروع لكنهما اختلفا على الأرباح.

استدراج المجني عليه

وذكر المتهم أنه استدرج المجني عليه لإنهاء الخلافات المالية بينهما، واصطحب معه المتهمين الآخرين، و فور وصولهم للمكان المتفق عليه استقل المجني عليه السيارة صحبتهم لرغبته في تسليمه المبلغ المالي محل الخلاف، وأثناء دخولهم إحدى محطات الوقود استغاث المجني عليه خشية تعديهم عليه.

تحرير محضر بالواقعة

وبمواجهة المتهمين الآخران بما جاء في أقوال الأول، أيداها، وأضافا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع في حالة تعرضهم لأذى من المجنى عليه، وحُرر محضر بالواقعة داخل قسم شرطة مصر القديمة التابع لمحافظة القاهرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.