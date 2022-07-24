وزير الخارجية الروسي: الغرب رفض التعهد بعدم وضع أسلحة خطيرة في أوكرانيا

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إنّه جرى التفاوض مع قادة الاتحاد الأوروبي «ألمانيا وفرنسا» بشأن الوضع في أوكرانيا، فشل الاتحاد في تحقيق ما تم ضمانه باتفاقية مينسك 2015، حيث جرى إضعافها على مدار 7 سنوات.

تطبيق اتفاقية مينسك

وأضاف لافروف في كلمته أمام جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين: «كان واضحا أن ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوربي بشكل عام ليسوا مستعدين لتهدئة الأوضاع الخاصة باتفاقية مينسك، وقال أحد القادة الأوروبيين إنه عندما وقع على هذه الاتفاقية لم يكن ينوي تنفيذها، حيث وقع لكي يكسب المزيد من الوقت ويحصل على الأسلحة من الغرب».

وتابع وزير الخارجية الروسي: «لفتنا نظر الزملاء في الغرب تجاه خطورة الأوضاع في أوكرانيا، وكييف رفضت المناطق الرافضة لها، وقيل لنا لا سبيل لتنفيذ اتفاقية مينسك، والبنود القانونية يمكن أن تصاغ في إطار الناتو فقط».

دخول أوكرانيا الناتو

وواصل: «في ديسمبر الماضي حدثت مقاربة للتعامل مع هذه المسألة وقدمنا اتفاقية للأمن في الأمم المتحدة ومقاربة أخرى للناتو وتم رفضها، وقالوا ربما نستطيع أن نفكر في ألا نضع بعض الأسلحة الخطيرة على الأراضي الأوكرانية لكن عضويتها في الناتو أمر لا يعنينا في شيء، ونتفق مع أوكرانيا دون أن نأخذ رأيكم».