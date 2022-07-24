«يوتيوب»: حظر 125 مليون إعلان بسبب المحتوى غير اللائق

أكدت الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، أن البرنامج تواصل مع منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، بخصوص الإعلانات الإباحية المخالفة للمعايير.

وقالت القاضي خلال تقديم حلقة اليوم الأحد من البرنامج، أن منصة «يوتيوب» خصّت البرنامج ببيان، وأضافت: «تمت إزالة الإعلانات غير الملائمة التي ظهرت على يوتيوب وإغلاق حسابات المعلنين فور مراجعتها، حيث خالفوا سياسات يوتيوب الصارمة للمعلنين».

ووفقا لرد يوتيوب، فقد جرى حظر 286.8 مليون إعلان عالميا لاحتوائهم على محتوى للبالغين و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق.

حماية المجتمعات

وتعهد «يوتيوب» بحماية المجتمعات لأن ذلك أولوياتها، ووجهت الحديث للمملكة العربية السعودية بعدما خرج بيان من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترفض فيه تلك المعلومات.

وأكدت منصة الفيديوهات الشهيرة، أنها مهتمة بالمحتوى الذي يظهر على هذا الموقع وأنها تسعى إلى الاستجابة السريعة واتخاذ إجراءات فعالة لحماية المستخدمين.

ليست منصة للأطفال

وتفخر «يوتيوب» بأنها مصدر يبحث من خلاله الأفراد من حول العالم على المعلومات المهمة، كما أنها ليست منصة للأطفال، لأن الأطفال يمكنهم متابعة منصة «يوتيوب كيدز».

من جهته قال حسين عادل استشاري أعمال وتكنولوجيا من فيينا، إن الشركات مقدمة الخدمات اتخذت إجراءات سريعة مهمة وضرورية لمحاربة المحتوى الإعلامي غير الملائم، مشيرًا إلى أن الوكالات الإعلانية عبارة عن منظومات يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي وكل أنواع وأشكال البرمجة التي من خلالها يتم تجميع المعلومات عن المستخدمين ويتم تصنيف المستخدمين بناءً على أعمارهم وسنهم وغيرها من البيانات، كما يمكن تقديم الإعلانات بصورة غير أخلاقية وبكميات كبيرة، ولكن تقع المسؤولية في نهاية المطاف على مقدم الخدمة.