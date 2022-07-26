حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الحمل، بأنه ذو شخصية قوية، مسيطر دائمًا على كافة الأمور، يستطيع تولي المناصب القيادية بشكل كامل، كما أنه من الشخصيات المسيطرة على حياة المحيطين به، ويتمتع بثقة كبيرة بالنفس ويرفض التردد فى قراراته، وفيما يتعلق بتوقعات حظك اليوم الثلاثاء لمولود الحمل، مهنيًا واجتماعيًا، فإن القمر في وضع معاكس لهذا تشعر بالتوتر والتشوش اليوم، ويجب عليك أن تعطي وقتًا كافيًا لكل مشكلة أو خلاف.

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي، يعتبر الوضع الفلكي دقيق اليوم، ولهذا ينصحك الفلك بالابتعاد عن العصبية وأن تكون مرنًا، ومن خلال هذا التقرير نوضح حظك اليوم، برج الحمل على الصعيدين المهني العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن مولود برج الحمل اليوم، عليه الحذر نظرا لوجود القمر في وضع معاكس، ولهذا يجب عليه أن يعطي وقتا كافيا لكل مشكلة على حدة، ويجب أن يضع الحلول المناسبة لها، حتى لا يكون السبب فى تعرضه لأي خسائر أو خلاف.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

كشفت حركة الفلك اليوم الثلاثاء، عن التوقعات الفلكية وحظك اليوم لمولود برج الحمل، مشيرة إلى أن الوضع الفلكي دقيق جدا اليوم، لهذا يجب عليه الابتعاد بشكل نهائي عن العصبية والتهور، وأن يكون سلسلًا في حوارته وأحاديثه مع شريك حياتك أو مع من يحب.