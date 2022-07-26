مدير «مجرى العيون»: جار العمل على تنفيذ المول التجاري وتنسيق الموقع

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقًا، أنه جاري العمل على تنفيذ المول التجاري، الذي يعد واحد من أهم مكونات مشروع تطوير المنطقة.

يضم 79 عمارة سكنية بإجمالي 1920 وحدة سكنية

وأشار مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أنه يجري العمل أيضا على تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، من خلال أعمال التشجير والزراعة.

وأوضح «عبد الرحيم»، أن العمارات السكنية داخل المشروع، تتراوح أدوارها بين 6 أدوار وأرضي، إلى 3 أدوار وأرضي، حيث يقل ارتفاع العمارات السكنية، بالقرب من سور مجرى العيون، للحفاظ على رؤية الأثر.

وأضاف أن المشروع يضم نحو 79 عمارة سكنية، بإجمالي 1920 وحدة سكنية، ويضم الدور الواحد 4 شقق، إذ تصل مساحة الشقة الواحدة إلى 150 مترا مربعا.

جار العمل حاليا على الواجهات الخاصة بالمول التجاري

مؤكدا أنه من المرتقب خلال هذه الأيام، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مع استكمال العمل على باقي مراحل المشروع.

ونوه بأن الوحدات السكنية، التي تم تصميمها داخل المشروع، سيتم تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، وبها كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون للسكن بهذه الوحدات السكنية داخل المشروع.

وأوضح «عبد الرحيم»، أنه حاليا تم الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية لجميع العمارات السكنية الموجودة بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني لجميع العمارات السكنية داخل المشروع، كما تم تركيب النوافذ والمشربيات للعمارات السكنية.

كما أشار مدير مشروع سور مجرى العيون، أنه تم طرح عدد من الوحدات السكنية داخل المشروع، كاملة التشطيب، ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، وذلك للمصريين بالخارج، الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية داخل المشروع.